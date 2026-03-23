きのう、大阪市内でシカの目撃情報が相次ぎました。シカは今月中旬には、東大阪市でも目撃されています。記者「シカがゆっくりと外に出てきました。お腹が空いていたんでしょうか、黙々と草を食べています」大阪市内ではおとといから、鶴見区や都島区でシカの目撃が相次ぎました。大阪駅まで2.5キロの所まで近づいたこのシカは、今月中旬に東大阪市で目撃されたものと同じ個体とみられています。きのうは日曜日ということもあり、