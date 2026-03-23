日本代表は３月に現地３月28日にスコットランド代表と、31日にイングランド代表と国際親善試合を戦う。サッカーダイジェストWebでは、その招集メンバーを予想する記事を掲載。遠藤航、南野拓実、久保建英、長友佑都、板倉滉、町田浩樹、伊藤洋輝、高井幸大らが選外なると予測した。この記事に反応した韓国メディア『スポーツ朝鮮』は、「これでワールドカップ優勝できるだと？ アジア最強というスピリットは色褪せてきている