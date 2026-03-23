カラバオ・カップ決勝が22日に行われ、アーセナルとマンチェスター・シティが対戦した。1992−93シーズン以来、通算3度目の優勝を目指すアーセナル。今季4冠の可能性を残す中、今季1冠目を目指した大一番ではエベレチ・エゼ、ユリエン・ティンバーの2選手を欠いたものの、デクラン・ライス、ブカヨ・サカ、ウィリアム・サリバ、ヴィクトル・ギェケレシュ、マルティン・スビメンディといった主力がスタメン起用となった。一方