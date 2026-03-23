元日本代表の中田英寿氏が公式インスタグラムを更新。日本の「本物」を巡る旅シリーズの神奈川編を公開した。今回、49歳のレジェンドが足を運んだのは神奈川県西部の工房だ。「神奈川県大磯町に工房を構える竹工芸家・藤塚松星さん。花籠や茶道具を中心に、竹を細く割り精緻に編み上げる伝統技術をもとに制作する」と記し、「2023年には重要無形文化財保持者（人間国宝）に認定された。凛とした佇まいの中に、静かな緊張感が宿