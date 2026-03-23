ブルージェイズの岡本和真内野手（29）は22日(日本時間23日)、レイズのオープン戦に「7番・三塁」で出場。開幕前ラストのオープン戦で4打数1安打だった。前日21日（同22日）に行われたパイレーツ戦で昨季サイ・ヤング賞投手のスキーンズと対戦し、空振り三振、一邪飛と抑えられるなど3打数無安打でオープン戦6試合目の出場で、初めて出塁なしに終わった。この日、初回に2本の2点本塁打で4−0と打線が爆発する中で迎えた2死無