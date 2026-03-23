ＷＥＳＴ．の小瀧望（２９）が舞台「うま−馬に乗ってこの世の外へ−」（７月８〜２８日、東京・ＰＡＲＣＯ劇場、８月６〜１２日、大阪・ＳｋｙシアターＭＢＳ）に出演することが２２日、分かった。「うま−」は井上さんが「井上ひさし」を名乗る前に執筆し、２２年３月、テレビ東京系「開運！なんでも鑑定団」の中で発見された作品。今回が初演となり、小瀧は「初めての井上ひさしさんの作品が、まさか日本初演のものになると