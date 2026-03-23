気象台は、午前4時12分に、なだれ注意報を中之条町、草津町、片品村、みなかみ町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】群馬県・中之条町、草津町、片品村、みなかみ町に発表（雪崩注意報） 23日04:12時点群馬県では、24日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。北部では、25日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■中之条町□なだれ注意報【発表】2