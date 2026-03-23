オリックス・山崎颯一郎投手（２７）が結婚したことが２２日、分かった。お相手は１学年上の一般女性。約６年の交際を実らせ、開幕前の３月に婚姻届を提出した。ドジャース・山本由伸投手（２７）と同じ１６年ドラフトで入団し、女性ファンを中心に人気も絶大な１６０キロ右腕。最愛のパートナーとともに、完全復活を期すプロ１０年目へ向かう。＊＊＊＊＊オリックスで毎年恒例となっているイベントが「Ｂｓオ