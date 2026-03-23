ブンデスリーガ 25/26の第27節 ザンクトパウリとフライブルクの試合が、3月23日01:30にミラントア・シュタディオンにて行われた。 ザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、安藤 智哉（DF）、ダネル・シナニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフライブルクは鈴木 唯人（MF）、イゴール・マタノビッチ（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ザンクト