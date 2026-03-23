セリエA 25/26の第30節 ローマとレッチェの試合が、3月23日02:00にスタディオ・オリンピコにて行われた。 ローマはドニエル・マレン（FW）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）、ニッコロ・ピジリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレッチェはニコラ・シュトゥリッチ（FW）、ラメック・バンダ（FW）、オムリ・ガンデルマン（MF）らが先発に名を連ねた。 前半は大きな動き