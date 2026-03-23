【その他の画像・動画等を元記事で観る】 目黒蓮がブランド初のフルリニューアルを迎える『キリンビール 晴れ風』CMに出演し、製品と重なる自信の海外挑戦などについて語ったインタビューが到着した。 ■挑戦への不安を越えてファンに「もっといい景色を見せたい」と語る目黒の思い キリンビール株式会社は、『キリンビール 晴れ風』（以下『晴れ風』）のブランド初となるフルリニューアル