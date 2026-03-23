WEST.小瀧望（29）が舞台「うま―馬に乗ってこの世の外へ―」で主演する。1959年、故井上ひさし氏が24歳の時に執筆。2022年にテレビ東京「開運！なんでも鑑定団」に原稿が持ち込まれ、本物と確認された。そして、執筆から約70年を経て、いよいよステージで上演される。小瀧は、井上氏の作品への出演は初めて。「まさか初演のものになるとは思ってもおらず、本当に人生なにがあるか分からないなと感じております」と感激して