ＷＥＳＴ．の小瀧望（２９）が、日本初演の舞台「うま―馬に乗ってこの世の外へ―」（７月８〜２８日＝東京・ＰＡＲＣＯ劇場、８月６〜１２日＝大阪・ＳｋｙシアターＭＢＳ）に主演することが２２日、分かった。２０２２年にテレ東系「開運！なんでも鑑定団」で本物と鑑定され、当時未発表だった井上ひさし氏の戯曲。井上氏が同名義を名乗る前の１９５９年、２４歳の時に執筆した本作は、主人公・太郎の悪漢ぶりが痛快な物語だ