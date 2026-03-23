◆カーリング世界選手権（日本時間２２日、カナダ・カルガリー）３位決定戦で日本代表ロコ・ソラーレは５―８でスウェーデンに敗れ４位だった。２０１６年以来１０年ぶりの表彰台には届かなかった。３年ぶり３度目の出場となる大舞台。初出場の１６年は銀メダル、２３年は６位だった。日本勢初制覇を狙う今回は、混合ダブルスの世界選手権にも出場する小穴桃里をリザーブとして招集している。