2010年に亡くなった劇作家・井上ひさしさんの未上演戯曲『うま−馬に乗ってこの世の外へ−』が、WEST.小瀧望の主演でついに上演されることが決まった。今年7月8〜28日に東京・PARCO劇場、8月7〜12日に大阪・SkyシアターMBSで披露される。【画像】『うま−馬に乗ってこの世の外へ−』個性豊かなキャストたち同作は、2022年3月、テレビ東京系『開運！なんでも鑑定団』を通して発見された。井上さんが「井上ひさし」を名乗る前、1