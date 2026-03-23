WEST．の小瀧望（29）が、舞台「PARCO PRODUCE 2026『うま−馬に乗ってこの世の外へ−』」（7月8日から、東京・PARCO劇場）で主演を務める。2022年にテレビ東京系「開運！なんでも鑑定団」を通して発見され話題となった、作家の故井上ひさしさんの未上演戯曲が日本初演の時を迎える。同作は井上さんが「井上ひさし」を名乗る前の24歳だった1959年（昭34）に執筆した作品で、東北の民話「馬喰八十八」をベースに構築されている。