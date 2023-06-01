札幌・中央警察署は22日、窃盗の疑いで住所・年齢などが不詳の成人の女を現行犯逮捕しました。女は22日午前7時半ごろ、札幌市中央区北5条西4丁目のコンビニエンスストアで、お茶2本（販売価格合計276円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によると、女が持っていたトートバッグにお茶2本を入れ、会計をせずに店を出た所を店員が発見し、その後、警察に通報し、逮捕に至ったということです。調べに対して女は「盗みたかった