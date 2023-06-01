北海道・苫小牧警察署は22日、傷害の疑いで苫小牧市に住む派遣社員の男（30）を現行犯逮捕しました。男は22日午後6時10分ごろ、苫小牧市明野の住宅で、同居する67歳の父親の顔を2回殴り、けがを負わせた疑いが持たれています。父親は顔に打撲を負いましたが、命に別条はありません。警察によりますと事件前、2人で話し合っていましたが男が暴行におよび、父親が警察に通報したということです。調べに対して男は「間違いありません