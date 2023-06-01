◇オランダ1部アヤックス1―1フェイエノールト（2026年3月22日オランダ・ロッテルダム）アヤックスのDF冨安健洋（27）が敵地で1―1の引き分けに終わったフェイエノールト戦で負傷交代した。左サイドバックとして2戦連続先発して相手FWハジ・ムサを封じるなど好プレーを続けていたが、後半28分に負傷交代となるアクシデント。ピッチに座り込んで右太腿裏を気にするしぐさを見せ、自ら立ち上がってピッチを去った。復