リーグ・アン 25/26の第27節 レンヌとメッスの試合が、3月23日01:15にロアゾン・パークにて行われた。 レンヌはセバスティアン・シマニスキ（MF）、エステバン・ルポール（FW）、アルノー・ノルダン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメッスはハビブ・ディアロ（FW）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、ジェシー・デマンゲ（MF）らが先発に名を連