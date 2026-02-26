リーグ・アン 25/26の第27節 パリFCとルアーブルの試合が、3月23日01:15にスタッド・ジャン ブーアンにて行われた。 パリFCはチーロ・インモービレ（FW）、リュディ・マトンド（MF）、ピエール・レースメル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルアーブルは瀬古 歩夢（DF）、イッサ・スーメレ（FW）、フェリックス・マンビンビ（FW）