リーグ・アン 25/26の第27節 マルセイユとリールの試合が、3月23日01:15にオレンジ・ヴェロドロームにて行われた。 マルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、イゴール・パイシャオン（FW）、クインテン・ティンバー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリールはマティアス・フェルナンデス（FW）、フェリックス・コレイア（FW）