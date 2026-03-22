「バレンシアガ（BALENCIAGA）」が、新作スニーカー「Radar Sneaker」（6色、14万800円）と「Radar Ballerina」（2色、11万8800円）を発売する。全国の一部取り扱い店とバレンシアガ公式オンラインストアで3月中旬から順次販売する。【画像をもっと見る】新作は、クリエイティブディレクター ピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）が就任後初めて手掛けたスニーカー。レーダーの俊敏性に着想を得て、流線型のス