◇カーリング女子世界選手権最終日日本5―8スウェーデン（2026年3月22日カナダ・カルガリー）日本代表ロコ・ソラーレは3位決定戦でスウェーデンに5―8で敗れ、準優勝した2016年以来10年ぶりのメダル獲得はならなかった。リード吉田夕梨花、セカンド鈴木夕湖、サード吉田知那美、スキップ藤沢五月の4人で臨んだ。3―3で迎えた第8エンド。序盤から細かいミスが相次ぎ、5点のビッグエンドを献上してしまった。第9エンドで大