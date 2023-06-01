エールディヴィジ 25/26の第28節 フローニンゲンとＡＺの試合が、3月23日00:45にユーロボルグにて行われた。 フローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ユネス・タハ（MF）、ティカ・デヨング（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＺはトロイ・パロット（FW）、ロザンヘロ・ダール（DF）、スベン・マイナンス（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ＡＺに所