エールディヴィジ 25/26の第28節 テルスターとPSVの試合が、3月23日00:45にブコ・シュタディオンにて行われた。 テルスターはセム・ファンデュイン（FW）、パトリック・ブルーワー（MF）、タイロン・オウス（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するPSVはイバン・ペリシッチ（FW）、リカード・ペピ（FW）、デニス・マン（FW）らが先発に名を連ねた。 39分にP