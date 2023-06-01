ブンデスリーガ第27節が22日に行われ、マインツとフランクフルトが対戦した。残留争いに巻き込まれる13位のマインツは公式戦6戦無敗と好調を維持。直近はシグマ・オロモウツとのUEFAカンファレンスリーグを制して勢いに乗る。今回のホームゲームでは日本代表招集の佐野海舟がスタメンに入り、川〓颯太はベンチスタートに。対する7位のフランクフルトは3戦無敗もヨーロッパコンペティション出場権獲得に向けて勝ち点3が必要な