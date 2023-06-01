アメリカのトランプ大統領がホルムズ海峡の開放に向けて、48時間の期限を切ってイランへの圧力を強めたことについて、ベッセント財務長官は「事態収束のためにあえてエスカレートさせなければならないこともある」と述べ、支持する考えを示しました。ベッセント財務長官は22日、NBCテレビの番組に出演し、トランプ大統領が48時間以内にイランがホルムズ海峡を開放しなければ、「発電所を攻撃し、壊滅させる」と表明したことについ