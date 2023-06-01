ドジャースは２２日（日本時間２３日）、金慧成内野手（２７）を傘下マイナー３Ａのオクラホマシティーへ降格させたことを発表した。メジャー２年目を迎える金慧成だが、開幕は２年連続マイナースタートとなることが確実になった。昨季はシーズン途中にメジャーに昇格すると、７１試合に出場して、３本塁打、１７打点、打率２割８分、１３盗塁をマーク。ポストシーズンでもメンバー入りしてワールドシリーズ制覇に貢献した。