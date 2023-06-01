■カーリング 女子世界選手権3位決定戦日本 5ー8 スウェーデン（日本時間23日、カナダ・カルガリー）女子日本代表（予選3位）はロコ・ソラーレは3位決定戦でスウェーデン（予選4位）に敗れ4位。日本女子は2016年大会以来10年ぶりの表彰台を目指したが、あと一歩届かなかった。第1エンド、有利な後攻でスタートした日本は、相手のストーンがナンバー1、2というプレッシャーのかかる状況の中、藤澤五月（34）が積極的なショット