リンクをコピーする

【ブンデスリーガ第27節】(OPELアレーナ)マインツ 2-1(前半1-1)フランクフルト<得点者>[マ]パウル・ネベル2(6分、89分)[フ]ナサニエル・ブラウン(20分)<警告>[マ]フィリップ・ティーツ(1分)、フィリップ・ムウェネ(45分)[フ]堂安律(27分)観衆:33,305人└佐野海舟が決勝ゴールの起点に! マインツが堂安律スタメンのフランクフルトに競り勝つ