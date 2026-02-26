[3.22 ブンデスリーガ第27節 マインツ 2-1 フランクフルト]ブンデスリーガ第27節が22日に開催され、13位マインツはホームで7位フランクフルトに2-1で勝利した。MF佐野海舟は先発フル出場。ベンチスタートのMF川崎颯太は後半36分に途中出場した。フランクフルトのMF堂安律はスタメン出場し、後半34分までプレー。DF小杉啓太はベンチ外だった。先手を取ったのはマインツ。前半6分、自陣左サイドのスローインから佐野がワンタッチ