[3.22 エールディビジ第28節 NEC 2-2 ヘーレンフェーン]オランダ・エールディビジは22日に第28節を行った。FW小川航基とMF佐野航大が所属するNECはヘーレンフェーンと対戦し、2-2のドロー。佐野はフル出場し、8アシスト目をマークした。ベンチスタートの小川は後半43分から出場した。NECは前半19分に先制ゴール。佐野はMFサミ・ウィッサからパスを受けると、敵陣PA内に入りながら再びウィッサにリターンする。さらにダイレクト