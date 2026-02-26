[3.22 エールディビジ第28節 フェイエノールト 1-1 アヤックス]オランダ・エールディビジは22日に第28節を行った。DF渡辺剛と上田綺世が所属するフェイエノールトと、DF板倉滉とDF冨安健洋が所属するアヤックスの対戦は、1-1で引き分けた。日本代表に選出された3人の対戦となった。フェイエノールトは渡辺と上田がともに先発出場。前節にアヤックス加入後初先発となった冨安は2試合連続スタメン。左SBで起用された。果敢に攻め