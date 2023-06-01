ラ・リーガ 25/26の第29節 セルタとアラベスの試合が、3月23日00:15にエスタディオ・デ・バライードスにて行われた。 セルタはフェラン・ジュルガ（FW）、ボルハ・イグレシアス（FW）、ジョーンズ・エルアブデラウイ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアラベスはトニ・マルティネス（FW）、ルーカス・ボイエ（FW）、カルレス・アレーニャ（MF）らが先発に名