レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が22日（日本時間23日）、パイレーツとのオープン戦に「3番・DH」で先発出場。初回の第1打席にオープン戦初安打を放った。ここまでオープン戦4試合12打席無安打だった吉田に、ようやく快音が響いた。初回1死二塁、パイレーツ先発の右腕・ケラーが2ボールから投じた3球目。外角高めの直球を逆らわずにはじき返した。鋭い打球は三塁手の頭上を越えて左翼線へ。吉田は悠々と二塁へ到達し、