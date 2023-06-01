【モデルプレス＝2026/03/23】KEY TO LIT（キテレツ）の中村嶺亜が、4月1日発売の「anan」2490号（マガジンハウス）表紙に初登場。撮影のために鍛え上げた腹筋を披露している。【写真】STARTOジュニア、鍛え上げられた肉体美◆中村嶺亜「anan」で鍛え上げた腹筋披露4月2日の29歳の誕生日前日、さらには4月3日から開催の初の個展「ReBELiUM（リベリウム）」目前というスペシャルなタイミングでの初表紙という中、本人とも打ち合わせ