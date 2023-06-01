前回、ついに自身が心の底から欲していた「怜治（ジェシー）と一緒に逃げたい」という望みを自覚したこずえ（篠原涼子）。ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』（日本テレビ系）の第9話では、こずえに対する怜治と佐伯（藤木直人）の思いが複雑に入り乱れながら、とうとう計画されていた脱獄劇が実行に移されることになった。 参考：『パンチドランク・ウーマン』HuluでSe