現地３月22日に開催されたブンデスリーガ第27節で、佐野海舟と川粼颯太が所属する14位のマインツと、堂安律を擁する７位のフランクフルトが前者のホームで対戦。佐野と堂安が先発し、日本代表対決が実現した。開始６分、縦に速い攻撃からネーベルが仕留め、カンファレンスリーグから中２日のマインツが幸先良く先制する。23歳のドイツ代表MFはリーグ戦２試合連発となった。いきなりビハインドを負ったフランクフルトだ