リンクをコピーする

【オランダ・エールディビジ第28節】(スタディオン・フェイエノールト)フェイエノールト 1-1(前半0-0)アヤックス<得点者>[フ]ヤクブ・モデル(84分)[ア]ショーン・ステュア(54分)<警告>[フ]アニス・ハジ・ムーサ(73分)[ア]ユーリ・バース(60分)、ラヤーン・ブニーダ(79分)、ルーカス・ローザ(84分)観衆:47,500人└日本代表招集の蘭組3人が対戦…アヤックス冨安は相手エース圧巻封印も73分途中交代、フェイエノールト上