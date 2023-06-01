[3.22 ブンデスリーガ第27節](ミレントア・シュタディオン)※25:30開始<出場メンバー>[ザンクト・パウリ]先発GK 22 ニコラ・バシリDF 5 ハウケ・バールDF 8 エリック・スミスDF 15 安藤智哉MF 7 ジャクソン・アーバインMF 11 アルカディウシュ・ピルカMF 16 藤田譲瑠チマMF 20 マティアス・ラスムセンMF 21 ラース・リツカMF 28 マティアス・ペレイラ・ラージFW 10 ダネル・シナニ控えGK 1 ベン・フォルDF 4 ダビド・ネメスD