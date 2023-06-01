【ラ・リーガ第29節】(カンプ・ノウ)バルセロナ 1-0(前半1-0)ラージョ<得点者>[バ]ロナルド・アラウホ(24分)<警告>[バ]ラフィーニャ(8分)、ラミネ・ヤマル(26分)、パウ・クバルシ(72分)[ラ]オスカル・バレンティン(34分)、フラン・ペレス(65分)、パテ・シス(67分)、イシ(88分)観衆:56,812人