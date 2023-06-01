リーグ・アン 25/26の第27節 リヨンとモナコの試合が、3月22日23:00にグルパマ・スタジアムにて行われた。 リヨンはパベル・シュルツ（MF）、アフォンソ・モレイラ（FW）、コランタン・トリッソ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するモナコはフォラリン・バロガン（FW）、アレクサンドル・ゴロビン（MF）、マグネス・アクリウシェ（MF）らが先発に名を連ねた。 前半終了間際にスコアが