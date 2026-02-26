プレミアリーグ 25/26の第31節 アストンビラとウェストハムの試合が、3月22日23:15にヴィラ・パークにて行われた。 アストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、モーガン・ロジャース（FW）、ジョン・マッギン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェストハムはパブロ（FW）、バレンティン・カステジャーノス（FW）、ジャロッド・ボーウェン（FW）