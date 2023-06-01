キャンプ最終日を迎え、23日（日本時間24日）のエンゼルスとのオープン戦に先発する予定のドジャース・佐々木は、29球のブルペン投球を行った。すでに開幕ローテーション入りが決まっており、開幕2カード目の30日（同31日）の本拠地ガーディアンズ3連戦の初戦先発が有力。翌31日（同4月1日）は大谷が今季初登板、開幕投手から中5日を空けて山本と、日本投手の3人がそろい踏みする見込みだ。（グレンデール・柳原直之）