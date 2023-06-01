巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（51）が21日（日本時間22日）、ニューヨーク郊外で行った野球教室に参加し約30人の少年少女に精力的に指導した。2月の宮崎事前合宿の激励に訪れた侍ジャパンがWBC準々決勝で敗退。「井端監督との個人的なつながりで呼んでいただき、いつも以上に注目して見ていました」と振り返った。井端監督が今大会で退任する意向を示し、代表監督の後任候補として名前が挙がるが「それ勝手に調べ