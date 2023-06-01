WBC準々決勝のベネズエラ戦で右膝後十字じん帯を痛めたカブス・鈴木が、開幕の出場を見送ることが決まった。クレイグ・カウンセル監督は「出られる状態にはならない」と説明。負傷者リスト（IL）入りは「開幕を過ぎたら判断をしないといけない。少し時間を与えるのが妥当」とした。鈴木はキャンプ地メサで練習。右膝に保護器具を付け室内打撃などを行っており、指揮官は「打撃はほぼ通常どおりケージでの練習」と話した。