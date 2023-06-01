栃木県さくら市で木造住宅が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。きのう（22日）午前4時ごろ、さくら市柿木澤にある木造2階建て住宅で火事があり、火はおよそ3時間後に消し止められましたが住宅は全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火事の後、この家に住む91歳の男性と連絡がとれておらず、警察は遺体の身元の確認を進めると共に火事の原因を調べています。