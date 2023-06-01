◇オープン戦ブルージェイズ3ー8パイレーツ（2026年3月21日ブラデントン）ブルージェイズ・岡本はパイレーツ戦に「7番・三塁」で出場し3打数無安打。昨季ナ・リーグサイ・ヤング賞のスキーンズとは2打席対戦し、2回はカーブで空振り三振、4回はすべて直球で一邪飛だった。「（対戦する機会が）なかなかないと思うので、ボールを見られたというのは良かった。打席に立って対戦したということに意味がある」と岡本。メジャ