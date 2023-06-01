１５日、南寧市で開かれた第３回「春を抱く」南寧青秀山花シーズン・トレイルランニング大会。（南寧＝新華社配信）【新華社南寧3月22日】中国広西チワン族自治区は初春を迎え、花の観賞や観光、スポーツ、農業を融合させる取り組みが各地で進んでいる。「花見経済」は春の消費を刺激し、農村振興を後押し、文化観光の質の高い発展を推進している。南寧市の青秀山風景区は花の見頃を迎え、キバナノウゼンや桜、ブーゲンビリア